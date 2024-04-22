上市公司面對逆境 股東爭拗5個月12宗

分析：賺錢能力降 不滿管理層

立信德豪會計師事務所董事兼業務發展及市場總監林鴻恩表示，近期較多企業內部股東變動，可能因經濟環境比以往差，股東或董事對公司生意方向及其他營運手法看法不同所致。另亦受季節性影響，因不少公司在每年12月底年結，需要結數及部署下一年財務預算，股東或董事較平時有更多機會接觸及表達意見，形成較多爭拗。

此外，林鴻恩認為股東爭拗可能源於公司監管或其他問題，如有董事牽涉其中，涉事董事或會被罷免；又或公司控股權轉變，新大股東在董事局有自己人選，若未能以和平方法解決以往董事人選，就會行使大股東權力去罷免董事。

有熟悉監管運作人士就直言股東爭拗是「疫情後遺症」。因經濟差，公司表現及賺錢能力下降，故出現股東不滿管理層，要求更換董事。由於董事會是受股東大會形式約束，所以如有股權超過50%的實際控股股東，董事會就等於是大股東的私人授權。但如大股東佔股少於50%，其它股東就有機會聯合起來推翻或重組董事會奪權。

罷免董事多因無明顯控股股東

該知情人士分析，一般情况下，董事會有權透過投票直接改組或辭退董事。但如果大股東不是絕對控股股東，或沒有能力絕對控制董事會，則董事調動與撤換就必須靠股東大會。因此，他認為罷免董事較多發生在無明顯控股股東的公司，只要爭奪公司管理權，公司便可以做很多事，又不用花費分毫進行收購，堪稱控制公司最慳錢做法。

香港上市公司商會總幹事黃明偉則認為，每間公司處理股東罷免董事手法不同，只要符合公司章程，跟足程序，無可厚非。但黃坦言，股東爭拗難免影響公司其他股東觀感及公司管理策略，甚或影響公司前景。