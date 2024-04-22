中國人口老化 看好健康護理股

不論在去年初疫情防控措施放寬、經濟復常後，抑或是在今年3月全國「兩會」後，中國政府均沒有像2008年金融海嘯後推出「4萬億投資」般，以大水漫灌的積極財政政策刺激經濟增長，只是推出針對性政策支持個別行業，瑞聯韋立民對此政策方向表示認同，指中國現時須解決的是結構性問題，宜積極發展新興產業，取代房地產成為經濟增長亮點，即使這需要數年時間才可取得成績，但此政策方向是十分正確的。

在今年3月全國「兩會」上，中國人口老齡化是熱點話題之一。韋立民分析，人口老化不止是中國面對的問題，德國、韓國這方面的挑戰同樣巨大，而日本此情况更尤其明顯，可見這是全球很多大型經濟體的共同問題，故他認為，關鍵是如何面對及解決此問題。

全球市值最大醫藥股多屬歐美

雖然在2020年3月至2021年上半年美國疫情大爆發、聯儲局減息至零水平及重啟量寬（QE）印錢救市期間，部分熱錢亦流入港股，令不少中資生物科技股熱炒，更出現相關新股首次公開發售（IPO）集資熱潮，惟隨着聯儲局在2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現已升至5.5厘，資金成本急漲，加上不少中資生物科技股亦缺乏盈利支持，故股價已由2021年高位大跌逾九成。

以上周五收市價計，全球市值較大的醫藥股，包括駿利亨德森健康護理和生物科技團隊投資組合經理Andy Acker在《Money Monday》第439期（3月11日出版）封面故事認為可留意減肥藥熱賣的諾和諾德（Novo Nordisk，美：NVO）及禮來（Eli Lilly，美：LLY），市值分別達5534億美元及6905億美元；強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）、默克（Merck，美：MRK）及艾伯維（AbbVie，美：ABBV），市值分別達3564億美元、3186億美元及2946億美元；作為比較，中國市值最大之一的醫藥股是恒瑞醫藥（滬：600276），市值僅2658億元人民幣，只有上述美國或歐洲同業幾分之一至十幾分之一。

籲年輕人投身醫藥健康護理業

就上述問題，韋立民認為，正正由於中國目前缺乏世界級醫藥以至健康護理企業，料政府及業界均會在此領域加大投資。

他續說，與人口老齡化此熱點話題比較，中國更迫切需要解決的問題是每年有近1000萬名年輕人大學畢業後的就業問題，他認為這些大學畢業生可以投身醫藥以至健康護理行業，而非像過往般由房地產相關行業來大量吸納這些勞動力。

官媒去年底報道，國家發改委已啟動「十五五」規劃、即第十五個五年（2026至2030年）規劃的前期研究，梳理提煉「十五五」時期需要及早謀劃、着力研究的重大課題問題。韋立民估計，除了製藥以至健康護理行業外，中國未來一段長時間擬發展哪些新興產業，有關政府規劃將提供重要投資啟示。

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