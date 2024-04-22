堡獅龍轉採新品牌bossini.X 攻運動概念 料港明年全關舊品牌店

明報記者

香港方面，張智預計明年底，舊品牌bossini店會全面關閉，料於今年內新開5家至10家bossini.X店，但香港整體店舖數目維持約30家不變，當中一家新開店則很快會開設於栢麗購物大道，未來香港的店舖會融入香港元素。位於海港城內、仍以舊概念「街頭時尚」運作的bossini.X店，將於租約屆滿後不續租。

張智續指出，今年為香港開店的試驗期，若反應良好，明年則將新概念店開店速度加快。

內地已無舊品牌bossini店

被問到為何選單車作為品牌的重點時，張智回應指集團曾分析市場調查，顯示單車運動為中國最受大眾歡迎的運動項目之一，跑步則排首位。惟他指出，主流運動需主流品牌才能駕馭，需投入大量資金及資源，集團品牌不應於規模較大的運動中與主流品牌競爭，需遵針對特定目標客戶方向走，他盼可將品牌最終發展成日常均可穿搭及全面的品牌。定價方面，他表示bossini.X定價會較原來品牌稍高，其目標客户均為普羅大眾，以T恤及褲為例分別約為300元及200元左右。

被問到品牌轉型後會否再進行供股集資時，張智表示正審視資金需求及考慮各方面可能性，而最近資本市場較疲弱，最簡單方式則為大股東非凡集團支持堡獅龍的資金需求。

審視資金需求 冀獲大股東力撐

截至去年12月31日，堡獅龍現金淨額結餘為1.85億元。事實上，堡獅龍過去於2021年3月及2023年4月分別進行過兩次供股。2021年非凡中國（8032）旗下公司龍躍，以當時供股價0.36元認購6.48億股，涉資為2.33億元；2023年龍躍則以供股價0.37元認購6.96億股，涉資2.57億元。