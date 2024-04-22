恒隆內地半數物業採綠電 促進ESG發展 租戶慳電費

彭兆輝指出，使用綠電是「多贏」的舉措，一方面促進了ESG的發展，滿足了恒隆作為上市企業的披露需求，並且綠電的價格或多或少都比普通電便宜一些，也為公司節省了成本；另一方面，恒隆的租戶也節省了電費開支。不過，推廣綠電也需要看當地的供應商，目前香港的供電商並沒有提供相關業務，因此無法發展。彭兆輝笑稱，「其實最直接的省電方式就是關燈，我現在都直接叫他們能關燈時就關燈。」

零售物業分級會員制吸高消費客

無錫恒隆廣場總經理潘家寶補充，無錫恒隆廣場兩個辦公樓自去年開始回收空調系統的冷凝水，之後重用回這個系統中或者用於洗手間中。無錫恒隆廣場還把一期項目中的歷史古建築保留及活化，例如將城隍廟及張效程故居改造成為品牌展示店或者特色客房。

另恒隆內地零售物業以分級會員制，集中吸納高消費客戶。恒隆地產董事（內地業務）張琳娜表示，張琳娜稱，「恒隆會」的獨特之處在於能夠為顧客提供額外的服務，愈高等級的客戶享有的額外禮遇就愈多，例如最高階的「綠寶」客戶會享有一對一專人陪同購物服務，替客人挑選最符合需求的商品，同時，也為一些租戶品牌帶來了新的客戶，是一種「雙贏」的舉措。

恒隆自2018年開始推出全國顧客關係管理「恒隆會」，將顧客分為5種級別：消費級別在每年200萬元以上且受邀請的客戶稱為綠寶。相較2019年，2021年疫情期間上海恒隆廣場消費過百萬的會員人數增加了5倍。

恒隆地產董事（辦公樓，住宅及服務式公寓）隋頌偉則表示，恒隆一直致力於建立一個集生活、工作、購物為一體的「生態圈」，因此內地大部分項目都是集購物廣場、住宅及寫字樓為一體的項目，比如上海港匯恒隆廣場、無錫恒隆廣場等。他補充，上海港匯恒隆廣場目前有600多套單位供出租，一房90平方米左右的公寓租金約每月1.8萬至2萬元（人民幣，下同）；148平方米的單位，月租可達3.5萬元。