天韵委獨立管理人 採步驟保護資產

免去就失款事件負責高層職務

該公司指出，經證監會批准後，於上周五（19日）委任了凱晉企業顧問公司為獨立管理人，以採取保護集團資產的步驟，並立即向證監會報告任何不尋常情况。該委任將直至完成調查及內部監控審核，以及採取合適步驟以保障公司管理層的誠信為止。

至於獨立管理人有6項步驟以保護集團資產，例如作為集團所有銀行戶口的聯名授權簽署人，以批准超過50萬元人民幣的付款；集團的所有銀行交易及結餘，將須由獨立管理人每周參考相關銀行結單、記錄及其他支持文件進行核實、審核及分析等。

另外，天韵國際承諾，在考慮證監會的關注及該調查的發現，採取適當步驟，確保公司管理層之誠信。該等步驟包括免去所有須就事作負責人士的董事/高級管理層職務。楊自遠不再擔任董事會及提名委員會主席，及公司的首席執行官。他將留任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展及投資委員會主席，惟其權力及職務仍被暫停；楊雲耀已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為董事會及提名委員會主席；溫浩源已獲委任為公司執行董事兼首席執行官。

該公司繼續暫停買賣，直至另行通知。