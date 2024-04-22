陳正犖：美元短線仍偏強

英倫銀行委員格林表示不認為減息迫在眉睫，但美元走強，我們預計英鎊仍可能要考驗支持位1.2330。

歐洲央行管理委員會成員雷恩和帕內塔表示，6月可能是減息的合適時機，重申了市場預期，歐元兌美元或要下試支持位1.0510。

美元兌日圓短期或測試157

美元兌日圓近期突破高位，市場預期美聯儲今年或延後減息，加上以色列對伊朗無人機和飛彈襲擊作出反應的擔憂，亦暗示美元或面臨持續的避險需求。美元兌日圓的技術信號和持倉數據仍然好壞參半。投資者對日圓的持倉跌至極低，其他技術指標亦顯示美元兌日圓類似超買，但動量指標（MACD）尚未顯示出交叉迹象，反映短期內可能進一步上升。

短期內（1至3個月）美元兌日圓或測試157。從長期來看（6至12個月），一旦美聯儲開始減息，而日本央行在今年稍後亦繼續推動貨幣政策正常化，美元兌日圓可能回落至152以下。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]