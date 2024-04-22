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溫傑：安樂工程穩健發展 股息率吸引

【明報專訊】凱基亞洲研究團隊持續與各上市企業管理層會面，除大型股外，亦會介紹其他中小型股份，希望能發掘具投資潛力的投資標的。本周介紹安樂工程（1977），旗下分為4類經營板塊：「屋宇裝備工程」、「環境工程」、「資訊、通訊及屋宇科技」（ICBT），以及「升降機及自動梯」，4項業務分別佔總收入的60.9%、22.1%、10.8%及6.2%。

業績方面，去年公司擁有人應佔溢利2.52億元，按年增加119.5%。這裏需要略作解釋，2022年年報公布的公司擁有人應佔溢利為1.15億元，但當中包括訴訟撥備1.5億元，若剔除相關的一次過項目，2022年經調整純利實達2.65億元，反映盈利能力穩健。至於投資者較重視的派息，截至去年底第二次中期息每股1港仙；加上之前首次中期息每股8.52港仙，全年股息為9.52港仙。與現價約1.05元比較，股息率達9厘的吸引水平。

持合約價值逾114億 提升盈利能見度

管理層表示，盈利能力得益於其廣泛業務組合，即以新技術、新市場、新業務模式為業務支柱的四大業務板塊，涵蓋建造、營運及維修保養服務，足迹遍及世界各地。根據年報，集團收入來自中國內地、香港、澳門、英國、美國及其他地區。此外，集團手頭合約價值維持在114.6億元高位（接近兩年收入），提升未來收入及盈利能見度。

以佔收入較重的屋宇裝備工程作進一步分析，去年此業務收益37.4億元。截至去年底，手頭合約58.2億元（2022年底為54.4億元）；當中去年獲授新合約總值41.1億元。另外，集團去年取得多份新維修保養合約，總值6億元（2022年為4.2億元），從而加強經常收益來源。據我們了解，集團於基礎設施營運、數據中心及房屋項目行業板塊具領導地位。針對數據中心，集團未來發展極具憧憬。

展望未來，香港建造業工程量有望增加，特別是來自公營部門的工程，預計未來十年每年建造工程量將達約3000億元水平，利好集團擴展業務。同時，集團於數碼分身、人工智能、機械人解決方案、IoT、大數據及數據分析等具先進技術，有望受惠政府致力推行數碼項目及增加開放數據使用等政策方向。

管理層特別提到，他們會繼續發掘潛在的投資機遇，並進行股權合作，包括擴展業務至東亞、東南亞及中東。隨着中國與多國建立更友好合作關係，我們認同現時是集團「走出去」的良機，積極開拓新收入來源。

上述簡單介紹了集團背景及業績，指出其盈利能力理想，未來可望進一步穩健發展，加上股息率高，具一定投資價值。但要留意，股份交投相對偏低，買入或買出或需分注進行。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]