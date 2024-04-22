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陳永傑：美通脹升溫 樓股後市波動

標籤：陳永傑

【明報專訊】近期美國經濟數據以至通脹轉強，不少財經界人士都估計聯儲局今年在6月難以減息。摩根大通行政總裁戴蒙更在年度致股東的信中警告，美國利率或進一步升至8厘。美國公布3月消費物價指數按年升上3.5%，進一步造成美股近日持續波動，筆者預計亦可能令美國樓市走勢變得反覆。

戴蒙表示，美國經濟穩健，但預期通脹問題持續，加上量化緊縮，以及地緣政治局勢等因素構成風險，相信美國經濟「軟着陸」的機會將遠低於市場預期。戴蒙不諱言，摩通經已針對美國利率不同走向做好準備，估計聯邦基金利率有機會升至8厘或以上。

美國3月消費物價指數（CPI）按月上升0.4%，升幅大過市場預期的0.3%。扣除食品及能源後核心消費物價指數按月上升0.4%，也同樣高過市場預期。按年方面，美國3月消費物價指數上升3.5%，核心指數上升3.8%，兩者均高過市場預期。3月私人企業僱員每周平均實質收入上升0.3%。

美國公布的CPI數據，反映通脹反彈，戴蒙所言並非無的放矢，世界各地投資者必須注意美國通脹死灰復燃，投資宜量力而為。

美國按揭銀行家協會（MBA）在CPI公布的同日表示，當周美國30年期定息按揭平均利率上升0.1個百分點，上升至7.01厘，是一個月以來首度重返7厘水平以上。MBA指出，按揭利率升勢不利於美國樓市成交。該機構最新公布的當周按揭申請指數減少了4.7%，見一個月新低。

從美息評估工具反映，美國5月息口維持不變的機會達94%，6月亦有近71%維持息率不變，減息機會甚微。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]