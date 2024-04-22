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廖偉強：內地人眼中的「平靚正」

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港人在過去幾年的疫情期間，已鬱悶太久，通關後報復式外遊已是意料之內，而近年粵港澳大灣區的發展甚速，往來交通亦變得十分便利，更令港人的消費目光轉到內地；而最重要的是在這幾年香港經濟民生受挫，消費力減弱，能夠有「平靚正」又方便的消費方式，又怎會不動心。

事實上，內地的物價與香港相比，從來都是有壓倒性的優勢，加上近年內地產品及服務的包裝、推廣，都變得時尚和悅目，令港人大開眼界；而近年很多措施令香港人北上更為方便。香港人在內地吃喝玩樂後順便掃貨，然後將「戰利品」自攜或駕車運載過關，而且「戰利品」的價錢，比香港的售價有甚大折讓。這樣的消費價格和便利，香港人自然覺得是「平靚正」。

那麼，香港又有沒有什麼「平靚正」，可倒過來吸引內地人南下掃貨？當然有，但內地人已不是如以往一樣，南下掃奢侈品牌產品，而是香港的房地產。2月底政府「撤辣」後，香港房地產在內地人心目中，頓時變成了「平靚正」的香港名物！港樓價已由高位回落兩成半，而撤銷外地人入市的辣招稅後，置業成本亦變相節省了約兩成半，這已令內地人覺得香港樓價實在很「平」。香港樓宇質素亦是世界上數一數二，加上世界馳名的維港景色，更令內地人鍾情，對他們而言絕對是「靚」。另外，香港大部分的住宅物業，都比內地樓容易租出，而目前租金回報率亦有3至4厘，不下於定期存款，所以內地人會覺得買香港物業作投資收租非常之「正」。

筆者相信，只要香港房地產市場能繼續保持相對「平靚正」優勢，相信市况能夠有一段頗長時間保持暢旺。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]