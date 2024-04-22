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馬泰陽：樓市勢強 租買兩旺

標籤：馬泰陽

【明報專訊】回顧2022年美國及香港啟動加息周期，有許多準買家持觀望態度，選擇先租後買的策略同時，香港持續吸引海外專才前來，推動住宅租賃需求大幅增加，進而推高租金。今年本港樓市全面「撤辣」後，多了用家入市，投資者亦回流，帶動3月份一手成交突破了過去20多年來的單月最高紀錄，超過4000宗水平。

今年樓市呈現出強勁的勢頭，形成了大陽春的格局。全港新盤熱銷為市場注入了活力，加上部分新盤以貼市價推售，吸引大批「西餅客」入市，有效地令本港樓市「貨如輪轉」。

二手市場交投同樣熾熱，據土地註冊處資料顯示，本月截至15日，二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄2476宗註冊，較上月同期的1063宗顯著增加超過1.3倍。若按目前的註冊進度推算，預計全月的註冊量有機會突破5000宗水平，屆時將創13個月新高。

目前，本港樓市交投逐步回穩，市民對後市信心增加，紛紛加快入市步伐，而本港銀行基於樓市回穩，估價取態亦趨向正面，相信有利樓市復蘇。

「撤辣」後，除首置客及換樓客入市外，連投資客及內地客亦重投本港樓市。此外，有部分的租客趁成交由谷底反彈決定轉租為買，進一步帶動買賣需求，出現「買多過租」的局面。

雖然現時呈現「買多過租」的局面，但不代表本港的租務需求減少。本港3月的租務個案持續上升，同時亦帶動租金上揚。

隨着第二季來臨，有部分內地生為準備新學年來港作準備，加上海外專才持續來港工作及居住，相信第二季的租務需求將持續，並有利租務市場表現。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]