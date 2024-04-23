中證監「新五條」力撐 港股升287點 科技股強勢 騰訊美團漲逾5%

恒指昨高開186點，已屬全日低位，之後最多曾升413點，高見16,637點，全日收市升287點，升近1.8%。國指收報5831點，升1.5%；科指收報3336點，升1.8%，大市全日成交達1049億元。

北水連續16日淨買 流入騰訊美團

北水連續第16日淨流入，昨吸資29億元，騰訊錄北水淨流入7.97億元，全日成交高達130.6億元，高居成交榜首位；美團亦錄1.2億元北水淨流入，但中海油（0883）就錄淨流出1.1億元。

中證監上周五公布的「新五條」，包括支持內地龍頭企業來港上市、放寬ETF通、落實REITs通，以及將人民幣雙櫃台股份納入港股通等，都被視為利好港股交投。港交所（0388）昨升2.52%，略為跑贏大市。

重磅科網股做好，騰訊收報320.4元，升5.5%，美團重返「紅底股」，收報100.6元；京東（9618）升3.3%、阿里巴巴（9988）漲2.6%。人行一如預期，維持4月LPR（貸款市場報價利率）不變，部分內銀、內險股做好。中行（3988）、民行（1988）升1%；中人壽（2628）升4.2%、平保（2318）升近3%。

醫藥股上升，中國生物製藥（1177）升8.5%，國藥控股（1099）升5.6%，是表現最好兩隻藍籌；翰森製藥（3692）升4.3%。電動車現減價戰，理想汽車（2015）全日跌8.3%，是表現最差藍籌。國際油價高位回落，中海油及中石油（0857）同跌逾2%。

證券界：資金換馬 沽高息股捧落後股

獨立股評人熊麗萍表示，昨日見有資金換馬，上周急升的高息股有沽壓，相信是資金套利，轉炒其他板塊，而部分落後股就有資金追捧。中證監公布「新五條」，港股早段反應不俗，但並非短期就有效應，仍要看如何落實措施。本周市場焦點為被美聯儲局視為通脹指標的3月個人開支價格（PCE）指數，以及美國有多間重磅科技企業公布季績，預期港股短期可守住萬六點大關，但要留意15,800點為牛證重貨區。

明報記者