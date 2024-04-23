美銀看好撐港措施 長遠改善港股流動性

美銀認為措施改善港股與內地市場和投資者連結，有利未來盈利增加，因此維持港交所（0388）「買入」評級，目標價290元。

料逾15隻港股ETF符新資格

中證監支持港股市場措施，主要包括放寬滬深港通下ETF合資格產品範圍，美銀指現行規定如ETF日均資產規模17億元，港股佔比不低於90%的要求，令符合資格的ETF數目相當有限。截至3月底僅有8隻合資格港股ETF，每日成交額僅15億元，少於2%的總成交額。新規大幅降低至5.5億元和60%佔比後，

美銀預計將有逾15隻港股ETF符合資格。未來若港股資產最低佔比要求取消，可讓香港提供更具吸引力的選擇。

美銀認為，港股市場表現疲弱、海外資金流入有限，目前主要面臨資金流入不足壓力，中證監支持為內地和海外投資者提供更多選擇，不過若可降低滬港通入場門檻、降低南向投資者的股息稅率，則可更好地解決港股近期的流動性問題。

中證監另外兩項主要措施包括優化基金互認，目前香港基金向內地投資者銷售不可多於資產管理規模的一半，美銀指市場關注內地會否批准提高基金在內地銷售比例，以及投資海外資產更高的基金。