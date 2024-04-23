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騰訊下月推DNF手遊 券商看好

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）宣布，將於5月21日正式推出《地下城與勇士：起源》手遊（DNF手遊），《DNF手遊》是由韓國遊戲商Neople研發，由騰訊代理發行正版手遊。騰訊股價昨日表現強勢，收市大升5.5%至320.4元，成交130.7億元。

據內媒日前報道，《DNF手遊》國服原定2020年8月12日推出，但官方在原定上線日的兩日前發布緊急公告指出，由於遊戲內防沉迷系統需要升級，《DNF手遊》將延期推出。《DNF手遊》最終於今年2月2日獲國家新聞出版署批出遊戲版號，2月29日《DNF手遊》開始進行測試。

或帶動遊戲收入回復正增長

招銀國際上周發表報告指出，騰訊遊戲業務短期仍面臨壓力，預期今年首季收入將按年減少2%，不過在部分遊戲變現改革及《DNF手遊》等新遊戲於第二季推出的帶動下，遊戲收入將於第二季回復正增長。該行維持騰訊「買入」評級，目標價由450.5元調整至445元，認為估值仍有吸引力，股價主要催化劑包括《DNF手遊》可助遊戲業務復蘇；廣告及金融科技及企業服務毛利率增長勝預期，以及加大股東回報。

五一前後 未成年限打機9小時

此外，騰訊遊戲公布，今年勞動節假期前後未成年人遊戲限玩通知，在4月22日至5月16日期間，未成年玩家僅能在4月26至27日、5月1至5日、5月10日、5月12日的每日晚上8時至9時登入遊戲，25日總計打機時間為9小時。