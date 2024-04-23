中移動首季多賺5.5% 5G客增至近8億

通訊服務收入升4.5%

按收入分部來看，通訊服務收入按年升4.5%至2192.94億元；銷售產品收入及其他升8.6%至444.13億元。EBITDA佔通訊服務收入比為35.6%。

另一方面，中移動3月底止移動業務客戶總數為9.96億戶，較2月底淨增客戶數為455.9萬戶，今年累計淨增客戶數為462.5萬戶。其中，3月底止5G套餐客戶數達到7.99億戶，較對上一季7.95億戶增加400萬戶；5G網絡客戶數達到4.88億戶，較去年底4.65億戶增加2300萬戶。

首季移動ARPU（平均每月每戶收入）按季增加3元至47.9元；手機上網DOU（平均每月每戶手機上網流量）按季減少11.3%至14.9GB。寬帶業務方面，3月底有線寬帶客戶總數為3.05億戶，較2月底淨增客戶數270.3萬戶，今年累計淨增客戶數683萬戶。其中，家庭寬帶客戶達2.69億戶，季度淨增528萬戶；首季家庭客戶綜合ARPU為39.9元，按年升1.8%。