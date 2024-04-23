憧憬北水垂青 房託做好 分析：藉消息跟炒很危險

冠君升近一成 領展漲2.6%

多家房託基金做好，領展最多升逾5%，高見32.45元，收市升2.59%；冠君產業信託升9.27%；順豐房託（2191）、置富產業信託及陽光房地產（0435）同升逾4%（見表）。

中證監將REITs納入滬深港通，擬參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排。現時本港上市的REITs共11隻，當中以領展規模最大，市值約808億元，連同市值約71億元的置富，分別為恒生綜合大型股指數及中型股指數成分股，按機制或有機會納入。至於越秀房託（0405）雖是小型股指數成分股，但市值不足50億元；其他則均不是指數成分股，市值亦只有冠君逾50億元。

有分析認為，若REITs交投轉趨活躍，不排除恒指公司5月中季檢時會將個別REITs納入綜合指數，而冠君目前市值僅次領展，機會最高。不過，黃國英資產管理創辦人黃國英就表示，REITs納入滬深港通，效應未必如想像般大。首先，北水對投資本港房託基金未必有很大興趣，因為目前已過了房託基金的黃金時代。內地的房產市場近年疲弱，內地亦有大量商場、辦公室，商業物業供應過剩；雖然領展的物業在港位置不錯，但「街坊商場」不容易成為北水賣點。其次是外資都看淡本港房產市道，本港寫字樓市道差，港人又北上消費，令本港商場受壓，直言投資者藉消息「跟炒」很危險，認為不應「博」炒納入滬深港通，反而應趁機退場。

明報記者