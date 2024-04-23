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余偉文：銀行與中小企同舟共濟

【明報專訊】金管局昨日在其網站推出「一站式中小企資訊平台」，為當局上月底公布的支持中小企9招之一。金管局總裁余偉文發表文章，市民和旅客消費模式正在出現轉變，對本港中小企帶來不同程度的挑戰和機會，面對複雜多變的經濟環境，部分中小企可能面對較大的經營壓力。金管局未來會繼續透過「銀行業中小企貸款協調機制」，推動銀行業繼續和中小企同舟共濟，應對未來的挑戰。

推一站式中小企資訊平台

余偉文表示，資訊平台列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。當局希望平台方便中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

自上月底金管局與銀行推出支緩中小企9項支援措施，余偉文表示，銀行業在最近大半個月爭分奪秒，以「成熟一項推出一項」方式，陸續推出措施執行細節。

11家參與「協調機制」的銀行一如以往地全力支持中小企客戶，全都落實向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已經推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。

回顧過去數年，余偉文指出，香港中小企經營者和員工展現無比韌力，而銀行業亦心繫中小企經營情况，以包容的態度處理客戶需要，支援中小企措施力度前所未見，反映銀行業在經濟前景不明朗，仍然與客戶共渡時艱。

疫情期間，銀行業透過「預先批核還息不還本」計劃和各項信貸寬免措施，合共批出超過11.8萬宗支援中小企貸款等援助個案，共計1.2萬億元，協助1.9萬間中小企紓緩資金周轉壓力。