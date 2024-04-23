余偉文：銀行與中小企同舟共濟

推一站式中小企資訊平台

余偉文表示，資訊平台列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。當局希望平台方便中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

自上月底金管局與銀行推出支緩中小企9項支援措施，余偉文表示，銀行業在最近大半個月爭分奪秒，以「成熟一項推出一項」方式，陸續推出措施執行細節。

11家參與「協調機制」的銀行一如以往地全力支持中小企客戶，全都落實向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已經推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。

回顧過去數年，余偉文指出，香港中小企經營者和員工展現無比韌力，而銀行業亦心繫中小企經營情况，以包容的態度處理客戶需要，支援中小企措施力度前所未見，反映銀行業在經濟前景不明朗，仍然與客戶共渡時艱。

疫情期間，銀行業透過「預先批核還息不還本」計劃和各項信貸寬免措施，合共批出超過11.8萬宗支援中小企貸款等援助個案，共計1.2萬億元，協助1.9萬間中小企紓緩資金周轉壓力。