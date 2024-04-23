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中銀人壽：80萬人須交較高稅 扣稅產品仍有需求

【明報專訊】中銀人壽近日將固定年期扣稅延期年金（QDAP）產品，期滿年度化保證內部回報率（IRR）由最高2.38%增至最高3.3%，計算首年保費折扣後最高有3.6%。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，5年來QDAP推出累計26.8萬張，按全港現有強積金可扣稅自願性供款戶口合共約34萬人，相對現時月入3.5萬元，需繳交較高稅率人士約有80萬人，認為扣稅產品市場仍有未捕捉的需求，對市場前景樂觀。

2019年中銀最初推出固定年期QDAP，最短可在5年回本，客戶退保可獲發還全數本金，扣稅功能可被濫用，在推出5個月後便被修改至8年才能回本。魏志煒表示，未見相關退保出現，尚未退保的客戶仍有退稅需要，預計客戶供滿舊單後會再購買另一張保單。

中銀香港（2388）去年整體新做壽險業務保費按年上升一成，宗數升超過15%，中銀個人數字金融產品助理總經理兼保險業務主管李健興表示，去年經手機銀行投保的延期年金保費金額按年上升1.5倍，宗數則升兩倍，繼續看好今年增長表現。

現時銀行定期存款利率仍然較高，對於會否影響QDAP吸引力，李健興認為選擇不同理財產品不應只看回報，也要考慮產品可幫助客戶應對什麼風險，定存年期較短，完結後續存利率有不確定性，而退休需要的是長期理財規劃，固定年期年金有全保證回報，期內客戶可不需擔心產品回報，該行亦有終身派發的延期年金，應對長壽的風險。