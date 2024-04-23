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地緣風險降 油價4周新低 金價跌2% 納指早段升近1%

【明報專訊】由於投資者預期以色列與伊朗衝突升級降溫，昨日無論國際金價及油價均見回落，布蘭特油價更跌至過去4周低位。市場焦點轉向本周科網巨擎派季度成績表，同時聚焦美國及德國的巨額債券拍賣。在投資者抱着「無新聞便是好新聞」的心態下，靜待今晚公布的個人消費開支價格指數最新數據，為未來息口動向把脈。歐美股市在中東戰雲陰霾暫時減退下，獲投資者追入，早段尤以科網股主導的納指走勢最標青，昨日開市早段已升136點，升幅多達0.89%，其後升幅收窄。

因應投資市場預見中東局勢降溫，驟時間令近期持續向上的國際油價回軟，當中英國布蘭特原油做價跌至過去4周低位，低見86.5美元。同時在美國庫存原油在過去一周倍增至270萬桶，加上投資者在預期高息維持一段時間下，料遏抑原油需求，均為油價在高位回吐的借口。宏觀局勢的變化，亦同時影響金價，金價連續升5個星期後，昨日表現亦見回軟，並一度跌2%至每盎司近2345美元。投資者再將焦點重回美國經濟數據，當中將於今晚公布的美國個人消費開支價格指數表現，勢成市場焦點。有關數據向來為美國聯儲局重視，在此前市場預期，該數據在3月份會升見2.6%。

Tesla減價 股價曾跌3.6%

在此之外，投資者亦將目光重投股市。當中美股三大指數昨日開局普遍上升，當中尤以納指升幅最大，在昨晚開市早段約近香港時間晚上10時升136點，升幅達0.89%，跑蠃了道指及標指，後兩者的升幅為0.15%及0.4%。投資者靜待本周美國多隻重磅科網股表現，Alphabet（美：GOOGL）、Meta Platforms（美：META）、微軟（美：MSFT）及Tesla（特斯拉）（美：TSLA）均於本周派季度成績表。當中特斯拉在中美各地車款新一輪減價的消息影響下，昨天在美股早市跌幅最大，在臨近香港時間晚上10時半跌3.64%，Alphabet則回升0.87%。

美拍賣1830億美元債券成焦點

本周另一焦點在於美國及歐洲主要大國德國等國拍賣債券。當中美國將推出兩年期、5年期及7年期國庫債券拍賣，涉值1830億美元。德國、意大利共推出140億歐元債券，歐盟則會推出70億歐元債券發售。Pepperstone Group策略師Michael Brown指出：「投資市場本周多抱無新聞便是好新聞的心態，加上未有迹象見到中東地緣政治局勢升溫，投資者的風險胃納有點上升，但是債市在今年5月初聯儲局議息前，未見明顯方向。」

（綜合報道）

[國際金融]