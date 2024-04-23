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美紐交所研24小時交易可能

【明報專訊】美國紐約證券交易所（NYSE）調查市場對每天24小時開市交易的看法，提及人工智能晶片商英偉達（美：NVDA）和蘋果公司（美：AAPL）等個別股份，美股收市後亞洲交易時段的場外交易活躍。

稱英偉達蘋果亞洲買賣活躍

今次調查主要是讓市場人士投票，是否支持周一至五全日開市甚至連周末7日都交易，還是覺得與其思考通宵買賣，不如花更多心思在現行開市時段交易。其他問題包括如何保護投資者免受股價波動影響、通宵時段如何安排人手等。當中提及英偉達和蘋果等股份，在當地晚上8時至翌日凌晨4時，相當於亞洲時段的交投意欲正在增長。投票由紐交所的數據分析團隊主辦，不是管理層，但英國《金融時報》引述消息指出，負責管理交易報價正式記錄的委員會已開會，研究24小時都開市可能牽涉的問題，例如誰負擔延長交易的開支等。

報道提及新冠疫情後，散戶投資者更活躍，而且加密貨幣已是全天買賣、全年無休，美國國債、主要外匯和股票指數期貨，周一至五亦全日開市，都令股市只在固定時間交易好像相對「落後」，擴展至24小時買賣近年成熱話。部分以散戶為主網上券商，如Robinhood和盈透證券（Interactive Brokers），現時已通過內部對盤或「黑池」等場外對盤系統，提供24小時買賣美股服務。但如果交易所延長至全日開市，監管程序將複雜很多，包括修改交易規則、測試系統是否穩定、處理釐定交易報價等，因為最終會影響紐約時段的市場方向，最終要由美國證券交易委員會（SEC）審批。

紐交所調查適逢獲美國著名對冲基金經理科恩（Steve Cohen）支持的初創交易所24X，第二度向SEC申請開設每天24小時都開市的交易所，截至上周五未有明確反對意見。首次申請在去年以營運和技術緣故撤回。但有機構投資者就表明，對通宵買賣股票興趣不大，擔心流動性很弱和結算風險，怎樣安排人手輪更亦是問題。

（綜合報道）

[國際金融]