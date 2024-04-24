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兩新股潛水 「集資王」茶百道挫三成 「超購王」天津建發跌四成 出門問問暗盤跌兩成

標籤：經濟

【明報專訊】集資近26億元、暫居今年本港「集資王」的現製茶飲連鎖集團茶百道（2555）昨首日掛牌，繼周一暗盤跌13%後，昨正式掛牌股價繼續「深潛」，股價一度急跌38%，收市仍要跌近27%；同日掛牌，以公開發售錄得432倍成今年本港新股「超購王」的天津建設發展（2515）股價亦急瀉近四成。

明報記者 田越

茶百道昨收報12.8元，較招股價17.5元跌26.9%，成交1640萬股，涉資2.11億元。一手200股，不計手續費，帳面蝕940元。至於天津建發昨日以全日最低位收市，收報1.52元，較上市價2.5元跌39.2%，成交5650萬股，涉資1.08億元。一手2000股，不計手續費，帳面蝕1960元。

天津建發一手帳蝕1960元

值得注意的是，茶百道於公開發售部分未足額，僅獲五成認購，故甲乙組一手中籤率自然100%，人人有份。同時國際發售部分錄得超額認購0.1倍，按發售機制，國際發售部分佔全球發售發售股份數目比例最終調升至95.14%。首25名承配人配發佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）達97.13%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，茶飲股面對市場競爭大，入場門檻不高的問題，加上此前新股招股原本氣氛欠佳，同類股份奈雪的茶（2150）上市後股價表現又欠佳，因此茶百道上市，投資市場早已預期反應不好，亦預料影響其他新股及準上市的茶飲股。如果之後市場氣氛轉好，他料投資者仍然對科技及人工智能等主題新股，較感興趣。

分析：投資者對科技AI等新股較感興趣

另外，《日經新聞》昨日報道引述一名參與茶百道上市的資深銀行家，就茶百道上市首日表現回應時說：「我無話可說，市場氣氛太差了。」該銀行家又指出，儘管形勢嚴峻，但由於籌備上市過程已花費大量金錢，故別無選擇只能繼續推進上市；又指茶百道缺乏基石投資者是因為「他們不願意資金被鎖定」。按茶百道公布，按最終發售價計算之預計上市開支達1.226億元。

此外，今日掛牌的出門問問（2438）暗盤亦潛水，輝立暗盤昨收報3.11元，較上市價3.8元低18.2%，成交637萬股，涉資1970萬元。每手1000股計，如不計手續費，每手帳面蝕690元。