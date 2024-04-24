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再有央企來港上市 華潤飲料遞表

【明報專訊】雖然香港新股市場近期表現平平，不過再有央企排隊來港上市。華潤集團旗下華潤飲料遞表申請來港上市，聯席保薦人為美銀、瑞銀、中銀國際及中信證券。據去年零售額計，華潤飲料為內地第二大包裝飲用水企業，旗下品牌包括「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌、共計56款產品。

內地第二大包裝飲用水企業

華潤集團現時持有華潤飲料六成股份，餘下四成由普拓資本（Plateau Capital）持有，普拓資本2022年以10億美元（約78億港元）向麒麟收購華潤飲料的四成股權，以當時價格計算，華潤飲料上市前估值約為195億港元，去年7月有傳華潤飲料計劃集資約10億美元（約78億港元）。

華潤飲料去年收入按年增7.1%至135.1億元（人民幣，下同），自2021年起年均複合增長9.2%；純利按年增34.4%至13.3億元，由2021年以來年均複合增長24.6%，淨利潤率亦由2021年的7.6%逐步升至去年的9.9%。

香港新股市場近年以內地企業為主，不過對上一家央企來港上市已經是2022年的中免集團（1880），中免亦以184億港元集資額榮登2022年集資王，排行第二的天齊鋰業（9696）集資額為135億港元。

此外，曾計劃赴美上市的網上閱讀平台宜授科技，以及內地輔助教材圖書發行商全品文教亦遞表申請來港上市。