再有央企來港上市 華潤飲料遞表

內地第二大包裝飲用水企業

華潤集團現時持有華潤飲料六成股份，餘下四成由普拓資本（Plateau Capital）持有，普拓資本2022年以10億美元（約78億港元）向麒麟收購華潤飲料的四成股權，以當時價格計算，華潤飲料上市前估值約為195億港元，去年7月有傳華潤飲料計劃集資約10億美元（約78億港元）。

華潤飲料去年收入按年增7.1%至135.1億元（人民幣，下同），自2021年起年均複合增長9.2%；純利按年增34.4%至13.3億元，由2021年以來年均複合增長24.6%，淨利潤率亦由2021年的7.6%逐步升至去年的9.9%。

香港新股市場近年以內地企業為主，不過對上一家央企來港上市已經是2022年的中免集團（1880），中免亦以184億港元集資額榮登2022年集資王，排行第二的天齊鋰業（9696）集資額為135億港元。

此外，曾計劃赴美上市的網上閱讀平台宜授科技，以及內地輔助教材圖書發行商全品文教亦遞表申請來港上市。