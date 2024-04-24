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李家超：港交所正審近百宗上市申請

標籤：經濟

【明報專訊】上周五中證監出5招助港鞏固金融市場，包括支持內地行業龍頭企業赴港上市等。行政長官李家超昨出席行會會議前表示，現時港交所（0388）正審批的上市申請近百宗，已在內地監管機構申請備案到港上市企業也有幾十家，更多內地行業龍頭到港上市，將為本港IPO市場注入更多活力和吸引力。

李家超表示，這批申請來港IPO的企業包括來自製造業、物流等傳統行業的大型企業，也有AI（人工智能）、金融科技等高增值行業的重點公司，政府也正積極向內地領先的獨角獸企業宣傳到港融資。李家超又指出，人民幣股票交易櫃台納入港股通將進入技術方案落實階段，將增加內地投資者買賣港股意欲；至於增加滬港通、深港通可買賣的ETF及REIT，可進一步帶動產品交投上升。

陳翊庭：新股市場疲弱 屬全球現象

另外，港交所（0388）行政總裁陳翊庭昨日出席亞太經合組織商貿諮詢理事會午宴時表示，資本市場特別是上市集資過去數年疲弱，情况不單發生在香港，而是全球現象。她指香港有基本條件支持資本市場，目前面對一些不利條件，包括地緣政治、高利率環境等，但她認為只是短期影響，長遠而言香港將繼續在籌集資本方面擔當領導地位。

陳翊庭表示，過去數年全球集資頭十的交易所，不少是區域性、小型的本地交易所，她認為當中有不少原因，例如新冠疫情影響不能遠行、民族主義興起等政治原因。不過這些公司與她交流時，表示本地交易所雖然可以支持其第一次融資，但當公司有更遠大發展，擴展至更多地方，則需要到更大、真正全球化國際融資中心，而香港有足夠市場深度的優點。內地機遇方面，陳翊庭表示當內地公司有發明創新需要資金時，香港是協助他們集資的最佳地點。內地企業可通過香港連接外資，外資目前相當低配中國投資，持有A股佔比僅3%， 相對外資在日本股市持股逾三成，因此有相當大的提升空間，另外內地有4億中產，需要分散投資，國際企業來港上市，可以獲納入互聯互通讓南向資金投資。