雷軍：小米SU7全年交付目標逾10萬輛

雷軍在小米集團投資大會上表示，預計小米SU7毛利率大約在5%至10%，「今天的銷量比預期還要大不少，具體數字我們還需要仔細核算。」不過，小米SU7產能和交付速度或不及買家數量增加快，雷軍日前已於微博發帖文表示，「如果您實在急着購車，國內新能源汽車都不錯，例如，智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購」。

蔚來智界傳補償訂金吸小米單

據內媒《證券時報》稱，蔚來（9866）為客戶提供5000元（人民幣，下同）的補貼（小米SU7訂金同為5000元），吸引他們「過檔」購買蔚來。該報道引述一名蔚來銷售人員表示，「這個補貼是針對那些在小米汽車鎖單，無法退訂金的用戶推出的。如果這些用戶轉買蔚來產品，我們將補償用戶5000元。」該銷售人員表示，補償的5000元不是現金，而是直接抵扣在購車款。

日前有內媒引述消息稱，華為智界S7「截糊」小米SU7的訂單，購買任何一款智界S7，付完尾款將直接在車價上抵扣小米SU7鎖單不可退的5000元訂金。華為內部人士表示，對此並不知情。值得留意的是，華為昨發布問界新款M5，共推出3款車型，入場門檻由24.98萬元起，將於下月15日起批量交付。華為汽車智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會提到，自今年1月1日至周一（4月22日），鴻蒙智行旗下新車累計銷量10.5萬輛，成為新勢力銷量第一。