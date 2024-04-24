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平保新業務價值 首季升21%

【明報專訊】中國平安（2318）公布首季業績，以可比口徑計算，壽險新業務價值按年上升20.7%至128.9億元（人民幣，下同），以首年保費計算的新業務價值率，按年回升6.5個百分點至22.8%，不過計算新業務價值的首年保費，則按年下跌13.6%至566.28億元。個人壽險銷售代理人數繼續下降，至3月底為33.3萬人，較年初減少4%。

銷售代理續跌 較年初減4%

作為派息基礎的歸屬母公司股東營運利潤，按年下跌3%至387.09億元，壽險、產險和銀行三大核心業務盈利恢復增長，合計398.16億元，按年上升0.3%；不過科技業務轉虧300萬元，相對去年同期錄9.33億元利潤。去年資產管理業務虧損拖累集團營運利潤倒退，今年首季終止連續兩季虧損，錄11.48億元利潤，不過按年下降28.52%。計算投資波動和一次過重大項目，平保首季純利367.09億元，按年跌4.3%。

平保財產保險的綜合成本率為99.6%，按年惡化0.9個百分點，同比上升主要受春節前期暴雪災害，以及出行恢復影響，其中暴雪災害增加綜合成本率兩個百分點。銀行業務淨利潤149.32億元，按年增2.3%，年化淨息差2.01厘，按年跌0.62個百分點。

春節暴雪影響 財產保險綜合成本惡化

保險資金投資表現方面，平保首季年化淨投資收益率3%，按年下跌0.1個百分點，計算資產公允價值變動的年化綜合投資收益率為3.1%，按年下跌0.02個百分點。截至季末，平保險資投資組合中，不動產投資餘額為2064.35億元，佔總資產比例4.2%，投資以物權投資為主，在不動產投資中佔比79.8%，主要投向商業辦公、物流地產、產業園、長租公寓等收租型物業，債權投資佔比16.2%，股權投資佔比4%。