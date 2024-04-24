moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

渣打禤惠儀：港銀有條件多做「超級連繫人」業務

【明報專訊】亞太經合組織（APEC）商貿諮詢理事會今年第二次會議本周在港舉行，出任理事會中國香港代表的渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，企業地區多元化趨勢持續，香港和內地客戶向外投資，其他經濟體則希望吸引到當地設廠、開展業務。她指香港銀行熟習各個地區的規則，幫助客戶進入不同地區，而本港外匯對冲、離岸人民幣產品成熟，為客戶提供不少財務解決方案，本港有客戶在多元化所需的融資功能、知識和業務能力，有條件多做「超級連繫人」業務。

企業外地投資 息口非首要考慮因素

禤惠儀舉例，有香港企業客戶計劃到馬來西亞設廠，但不知道取得當地執照、開設戶口程序，她指渣打在當地有業務，該行的貿易走廊客戶經理協助客戶成功開設工廠，並提供對冲等工具，協助管理匯兌風險。

除了東南亞，禤惠儀稱有內地客戶計劃在中東開設生產再生能源產品，中東亦有能源多元化需要，不同行業客戶對地區多元化的興趣持續。企業投資不同地區，主要視乎當地是否有業務機遇、政策、稅務條件和當地人才等，息口環境並非其首要考慮因素。

渣打在綠色金融等持續招聘

近期不時傳出本港銀行裁減投資銀行家消息，禤惠儀認為在不同經濟周期下，銀行所需資源不同，有部分增加投資，部分需要減省人手，而渣打在客戶經理、數碼化、綠色金融方面有持續招聘。

理事會會議有來自APEC所有21個經濟體，200位代表和相關人士出席，會議亦安排與會者參觀科學園、兒童醫院智能化、機場貨運運作數碼化等。禤惠儀表示，除了環球經濟環境，與會人士實地參觀香港，對香港的轉型和機遇、跨境商貿、連接大灣區等都相當有興趣。