會計師公會培育人才 增中小學生認識行業

改善工作待遇 助業界保留人才

他指出，他們較早前調查顯示，分別有30%及12%受訪業界表示出現10%及30%人才流失，但是由於業界很多時掌握企業管治及可持續領域均用得着業界的知識，令不同持份者向會計師行人員作出招聘。他們已經自中小學階段着手，推動體驗學習計劃等，增加同學對業界認知。

另外，公會亦推動彈性工作時間、剛生育夫婦在家工作等，冀助業界保留更多人才。同時因應將來參與大灣區的發展，推動豁免部分試卷令業界取得兼在內地執業的雙證資格，不過暫時取得雙證者為數不多。儘管人手短缺，他暫時未見中小型會計師事務所整合。

配合明年新披露要求 着手訂準則

雖然業界不時出現審計質素問題致會財局跟進，不過梁思傑稱，業界會確保符合會計準則及有足夠資源和人力下進行審計。

公會亦會在監管職能及行業發展上，與會財局緊密溝通，並提升業界專業。至於有人認為業界收費低影響審計質素，他強調這純與個別業界商業考慮有關，並相信中小規模業界已做了很多工作去提升質素。業界收客時，準則上向來有要求，一開始接個案時便作評估，他現時難料業界會否因為收到客戶提供帳目資料存在問題而多拒收客，但他強調，企業內部亦要不斷提高管治才可做好審計。

為配合2025年新的可持續發展披露要求，他說公會已着手製訂準則，並計劃推出平台供不同持份者提問，以及提升培訓，甚至在香港實踐時遇到的情况，向國際會計師職業道德準理事會提交意見，冀幫助持份者及企業落實相關披露。