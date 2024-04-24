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東亞財富管理客量 料今年續增雙位數

標籤：經濟

【明報專訊】東亞銀行（0023）總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，該行的分層式財富管理策略見效，去年及今年首季，其財富管理客戶數量均錄按年雙位數增長，帶動資產規模上升，有信心今年能維持雙位數增勢。

黃妮妞昨出席記者會時稱，截至今年3月，東亞銀行高端客戶私人財富管理方案「顯卓私人理財」客戶人數較去年同期上升32%；亦留意到財富管理客戶年輕化趨勢，如截至今年3月，「顯卓理財」及「顯卓私人理財」28至35歲新客戶人數按年升33%；主攻年輕客戶的「BEA GOAL」理財服務客戶數量亦按年有明顯升幅，東亞銀行因而正在努力拓展年輕財富管理市場。

東亞銀行目前在全港設有44間顯卓理財中心、顯卓私人理財中心，以及11間跨境理財中心，並特設客戶經理中心。黃妮妞稱，今年計劃在尖沙嘴增開一間財富管理中心，並招募專業跨境服務人才，滿足內地及香港財富管理需求。

此外，黃妮妞料上半年會繼續維持高息環境，下半年可能減息但仍有變數，預期今年淨利息收入穩定。黃指出，去年零售銀行收入按年升三成，預計今年會繼續穩步增長，首季基金銷售宗數及年度化保費均保持理想增長。信用卡零售消費額增長穩定，旅遊需求復蘇帶動海外消費額按年升三成。