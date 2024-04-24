美PMI全線遜色 7月減息概率升 歐PMI勝預期 歐美股市齊做好

美整體PMI初值意外見4個月低

美國經濟數據偏弱，4月整體採購經理指數（PMI）初值意外跌1.1至50.9，是4個月低位，市場原本預期加快擴張。當中，製造業PMI初值跌至49.9，是4個月以來首次回落至50以下的收縮狀態，服務業PMI初值亦跌至50.9的5個月低位，表現全數差過預期。在PMI數據公布後，利率期貨反映7月減息的機會上升近7個百分點至接近五成。

歐洲主要股市昨亦向好，英國富時100指數企穩8000點以上，連續第二日創新高，主要受惠英鎊弱勢，資金流向其他資產。

歐元區整體PMI初值近1年高

不過，英倫銀行首席經濟師裴修（Huw Pill）昨表示，雖然英國通脹降溫有進展，更接近減息時機，但仍然有一段距離，過快減息的風險仍然較太遲減息大，維持緊縮貨幣政策亦是正確。市場隨即調低減息預期，不再肯定8月開始減息，英國股市升幅亦隨之收窄。

德國股市曾升逾1%，與法國股市齊見1周高位，部分受惠於經濟數據不錯，德國整體採購經理指數（PMI）4月初值意外重回50以上擴張水平，歐元區4月整體PMI初值升1.1至51.4的近1年高位，好過市場預期的50.7，但主要依靠服務業，製造業PMI其實進一步收縮，4月初值跌0.5至45.6，延續前年中以來的弱勢。

歐央行副行長：倘沒意外 6月減息

歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）接受法國報章訪問時形容，若沒有重大意外發生，可以肯定6月將會減息，但之後息口走向要非常小心衡量，因為需考慮美國通脹較高，怎樣左右聯儲局決策，對全球經濟是關鍵指標。即使歐洲央行不是以匯率為目標，但匯率走向會影響入口物價以至整體通脹。他的言論與歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）不同，拉加德在本月議息後曾強調，決策依賴數據而非聯儲局。

聯儲局主席鮑威爾上周曾示意，由於美國通脹並未再回落，高息可能維持更長時間，即短期內未必開始減息。

投資者關注周五公布的聯儲局通脹指標、個人消費開支物價指數（PCE），以判斷減息時間。根據克利夫蘭聯儲銀行估算，3月核心PCE按月升0.3%至0.32%，整體PCE按年升2.6%，較2月的2.5%高，明顯高於聯儲局2%目標。

（綜合報道）

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