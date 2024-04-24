日圓兌港元逼5算 日官員加強「出口術」

日本財務大臣鈴木俊一昨天在國會表明，非常關注日圓疲弱推高入口成本，上周與美國財長耶倫、韓國財長崔相穆會面時，對方都認同有關看法，這些都為日本在匯市採取適當行動鋪路，不排除任何選項，但不會提前透露詳細內容。路透形容言論是近期最嚴厲的警告，暗示接近干預匯市。

經團聯籲政府採適當行動

商界組織日本經濟團體聯合會會長十倉雅和認為，日圓兌美元是過度貶值，呼籲政府採取適當行動，指過去當局都曾在日圓大跌時入市干預。

日本前副財務大臣、曾主管匯率政策的古澤滿宏接受彭博訪問時表示，由於美國和日本息差仍很大，日圓兌美元快速貶值，如果趨勢持續，日本很接近干預匯市，避免美元兌日圓突破160關口。若美國公布重要經濟數據後，匯市出現波動，或者是當局入市時機。日本前年9月和10月，當美元兌日圓到146和152水平，合共動用約600億美元穩定日圓匯價。

日央行行長：繼續超寬鬆幣策

日本央行行長植田和男昨天在國會亦似乎避免發表令日圓下滑的言論，重申通脹趨勢維持稍低於2%目標，所以要繼續超寬鬆貨幣政策。植田發言適逢日本央行周四和周五議息，市場普遍預期維持指標利率於0厘至0.1厘不變，但觀望於上月歷史性結束負利率、17年來首度加息之後，央行會否暗示下次加息的時間。路透調查顯示，較多經濟師預計日本10月或之後才加息，但法國巴黎銀行警告，提前至6月或7月加息的風險正上升，因為單靠干預匯市難阻日圓貶值。

（綜合報道）

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