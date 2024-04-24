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姜靜：市場看淡歐元英鎊

【明報專訊】從最近公布通脹數據來看，歐元區和英國的去通脹的進程明顯超越美國，通脹前景差異可能導致與美聯儲貨幣政策分歧進一步擴大，市場看淡歐元和英鎊。美國商品期貨交易委員會數據顯示，上周歐元、英鎊淨多倉大幅縮減，非商業投資者所持淨歐元和英鎊多倉合約數目，由前周的3.27萬張和2.82萬張，分別縮減至1.22萬張和8619張。

歐元區3月消費者物價調和指數終值同比升幅放緩至2.4%，是去年11月以來最低增幅，核心通脹率亦跌至2.9%，連續第13個月回落。利率期貨數據顯示，市場料歐央行在下次貨幣政策會議將開啓減息周期，全年減息押注在75個基點左右，高於美聯儲和英倫銀行。儘管筆者認同歐元貶壓較大，但留意到利好因素浮現。近期歐元區和德國的經濟數據有改善，如趨勢持續，經濟前景好轉可能會抵消激進減息預期帶來的拖累，對歐元有底部支持。

另一方面，英國3月CPI同比升3.2%，為兩年半來最低升幅；核心CPI同比漲4.2%，整體放緩程度略低於預期。同一時間，截至2月的3個月，英國不含獎金平均每周薪資所得較去年同期放緩至6%，為2022年以來最低增幅。英倫銀行行長Bailey稱，英國通脹下降趨勢與央行預測基本一致，下個月將朝着2%目標大幅回落。副行長Ramsden指更確信英國通脹風險正在消退。因此，英鎊和英債收益率在過去一周均顯著回落；市場目前對英倫銀行全年減息押注在59個基點左右，預期首次減息從9月推前至8月。

目前看淡歐元和英鎊的交易，除沽歐元及英鎊、買入美元，亦可參考沽歐元及英鎊、買入日圓的交叉盤，尤其在日央行考慮在年內進一步加息，並逐步減少買債規模的背景下。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]