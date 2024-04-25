消費者體驗為中心的設計

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不在微信獨帶大下的營銷改變

我對早年微信App的設計實在不敢恭維，但無可否認，在極速「參考」、改進和推出在地化功能後，不得不佩服這個功能全面的「官方」App。現在的情況不再是一App獨大，美團、高德地圖、攜程、小紅書和Alipay等應用程式各有所長。特別之處在於本來個別軟件推出時都有其獨特之處，但隨着產品後續研發，各個App之間的功能重疊情况又愈來愈多。無他，這些App都並非慈善事業，都需要跟商業利益掛鈎做生意。

「好看」不礙事的廣告

但我想說商業行為也可以做得「好看」，例如高德地圖開宗明義是地圖找方向的軟件，加入搜尋附近商家餐廳酒店住宿等就成為生財工具。跟其他App一樣，一打開，行銷內容和推薦不絕，但總體來說不難看，對用戶有用！我覺得這就是從用戶體驗出發的結果。我不敢說 所有功能都設計得很好很用戶友善，但至少商業內容這一部分「不難看」。

科技不一定改善用戶體驗

反觀香港一些常用的App，用戶體驗不忍卒睹。例如某交通App，滿是妨礙用戶使用的廣告，你要找路線信息嗎？就要看廣告又再看廣告。本來營運交通就是個App主要商業模式，理應是方便消費者的工具，結果為了廣告收入苦了用戶。也有其他用科技幫倒忙害慘消費者的App，他們運用了AI帶用戶在線上「遊花園」，原本有的真人熱線和線上客服不見蹤影。

個性化營銷不限於奢侈品

香港的名牌奢侈品，銷售員都會有銷售後的個性化跟進，說穿了就是有新產品先通知舊客戶，這種CP值高的營銷方法，現在已不只用於奢侈品。我發現一些小店，甚至乎是連鎖店於小區的分店，除了吸引消費者關注官方帳號，也會給予小優惠讓消費者關注分店的個別帳號，個別分店的營銷和客戶服務就可以輕而易舉地進行。

Klook AI營銷改善用戶體驗

在香港，我最近就看到Klook在每個產品個性化的客戶服務上應用AI。Klook的服務員不可 能無時無刻回答不同旅遊產品的查詢，要個別服務供應商隨時回應也不太現實。我試過查詢 個別產品，發現他們的AI人工智能回覆了相關產品的資訊相當詳細。這個設計就是真真正正 的科技助營銷，以消費者做主位的設計。使用AI和聊天機械人提供24小時的客戶支援，明顯 正在急速發展中。 消費者的營銷之道，在於真正考量消費者在決定購買前中後的整個流程和心態需要和痛 點。你的產品在銷售的前中後細節，都是為消費者度身訂做嗎？

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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