唐家成任港交所主席 接替史美倫 李惟宏：當務之急激活市場

明報記者 田越

唐家成向史美倫表示衷心感謝，感謝她過去6年來的傑出領導，讓港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進。現年69歲的唐家成，自去年4月26日起擔任港交所獨立非執董，他曾於2012起擔任證監會主席至2018年（見表）。按港交所公告，其主席任期與其獨立非執董任期相同，直至2025年股東大會，期間唐收取的非執行董事袍金合共455萬元。唐亦於今年3月6日獲委任為港交所全資附屬公司HKEX Investment （UK）Limited 董事，初步為期兩年，每年酬金2萬英鎊。

唐：致力進一步豐富產品生態圈

曾任港府財經事務及庫務局長、現任富衛集團主席的馬時亨，指唐家成曾任畢馬威中國及香港主席，以及證監會主席，以其背景及經驗出任港交所主席非常合適。他又指唐與持份者一直溝通良好，可以進一步鞏固香港國際金融中心地位，並稱唐出任此職任重道遠。

香港證券及期貨專業總會長陳志華表示，證券業界冀唐家成領軍港交所再創高峰，並認為是次轉換將為港交所帶來新的動力和機遇，並為香港金融界注入新的活力。

史美倫獲委董事會高級顧問

另外，史美倫昨卸任港交所主席一職，結束6年任期。她出席港交所股東會後與傳媒會面時表示，對港交所前景充滿信心，稱很高興自己在任內推動港交所更加國際化，開發了新的市場，並推出了更多元及國際化產品，冀港交所未來繼續努力推動國際化。她亦指最深刻的事件為30年前H股在港上市，帶動了內地與本港加深合作，為互聯互通打下基礎。她又稱，未來將留任阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的獨立董事一職，以及集中於非牟利工作。按港交所昨日傍晚通告指出，有見於史美倫對全球金融業及內地金融市場擁有豐富經驗和知識，故宣布委任史美倫為港交所董事會高級顧問，任期至明年4月24日，並將繼續出任港交所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。