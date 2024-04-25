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港交所首季少賺13％ 仍勝預期

【明報專訊】港交所（0388）主席換屆，原主席史美倫任內派最後一份季度成績表。截至今年3月底止，受股市成交季內受壓等因素影響，整體收入按年跌6%；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌12%至37.05億元；股東應佔溢利按年減少13%至29.7億元，不過仍比市場預期的28.1億元佳。

債券通北向成交額升22%創新高

港交所今年首季標題日均成交額為994億元，按年跌22%，按季升9%。債券通北向通平均每日成交金額452億人民幣，升22%兼創新高（見表）。另外，公司資金及保證金合計的總投資收益淨額按年跌13%至13.42億元；營運開支按年升8%至14.11億元，主要由僱員費用按年升16%推升，但專業費用及慈善基金捐款減少抵消部分升幅。

行政總裁陳翊庭形容，港交所在第一季展現實力和韌力。衍生產品的成交量更創下季度新高。雖然股市受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月、4月的日均成交額已明顯回升。互聯互通機制成交量持續上升，當中債券通成交量更創下季度新高。展望未來，雖然當前的環境充滿挑戰，但仍保持樂觀，看好中國經濟的長期增長趨勢，也看好拓展東南亞和中東地區資本市場帶來的機遇，將善用科技提升市場活力。

港交所所公布季績後，美銀研究報告指交易費用收入表現強韌，業績表現勝預期，並料在互聯互通改善及內地推出惠港措施下，維持目標價290元及「買入」評級。該股昨午公布業績後股價企穩，收報239元，升3.56%。