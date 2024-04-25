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科技股回勇 恒指破萬七今年新高

標籤：經濟

【明報專訊】港股連升3日衝破萬七關，兼創今年高位。科網股延續近周升勢，騰訊（0700）重現「股王」本色，連升3日累漲12%，衝上8個月高位，與阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）齊升逾3%至4%，帶動恒指收市升372點，報17,201點至近5個月高位，成交近1300億元亦見3周新高。證券界表示，大市似乎欲打破悶局，若企穩17,200點，將上試250天線的17,700點。

騰訊連升3日累漲12%

美債息回落，加上中東局勢暫未見再惡化，隔晚美股全線做好，反映中概股的金龍指數升近2%，刺激大市昨高開164點，雖然之後升幅稍見回順，但在科技股帶領下，午後恒指一度升388點，最終升372點或2.2%，國指升145點或2.4%，收報6100點，科指則升124點或3.6%，收報3573點，大市成交增至1295.84億元，為連續第4日成交過千億元。北水連續第18日流入，昨淨入19.95億元，18日累計流入861.96億元，南水北上合計淨流入46.06億元人民幣。

騰訊阿里美團貢獻恒指150點升幅

昨天升市有71隻藍籌上升，科技股繼續強勢，騰訊公布汽車產業大模型，與阿里齊升逾3.5%，美團升4.6%，3隻股份已為恒指貢獻150點升幅，嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）升超過8%，發布最新大模型的商湯（0020）急升31%後中途停牌。

獲北水連日買入的港交所（0388）升3.5%，友邦（1299）亦升3.5%，平保（2318）、中壽（2628）分別升逾4%及5%；中海外（0688）首季經營盈利升22%，股價升2.88%，加上有消息指碧桂園（2007）再次避過違約，帶動內房物管股做好；全日升幅最大藍籌為李寧（2331），昨漲7.5%，舜宇（2382）則挫3.6%，是表現最差藍籌。

分析：企穩17200 可上試250天線

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市終於升至橫行區的頂部17,200點，加上多隻藍籌走勢轉強，似乎欲打破悶局，若後市企穩17,200點，下一步將上試250天線的17,700點。至於科技股強勢是否投資者換馬所致，他認為換馬之說言之尚早，但指出科指年初至今仍未轉升，大部分的科技股仍然落後，後市要推升恒指亦確實需要科技股的助力。第一上海首席策略師葉尚志表示，港股經過3月以來的整固後，近日在科技股帶動下有所突破，其中近日中證監公布對香港資本市場的新合作措施，亦吸引資金流向港股，在市場信心逐步恢復後，港股整體估值有望獲得重估。