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長建長實電能購北愛氣網 涉資74億 交易料4月底前完成

【明報專訊】長江集團3間公司包括長江基建（長建）（1038）、長江實業（長實）（1113）及電能實業（電能）（0006）落實以企業價值7.57億英鎊（即約74億港元），購入英國北愛爾蘭的配氣網路Phoenix Energy全部股權，交易料於4月底前完成。根據電能的公告，長建、長實及電能將各自按40%、40%及20%股權比例，認購CK William股份，融資逾22.5億元，或2.326億英鎊，用作是次收購的部分出資。

收購股本代價逾30億

是次收購的企業價值，收購權益作價佔3.126億英鎊，承擔淨負債4.444億英鎊。電能的公告披露，長建、長實及電能為首已於昨日以CK William進行股份集資，三公司分別按股權比例出資逾9億、9億及4.5億元，即時集資逾22.5億元或2.326億英鎊，用作收購Phoenix Energy全部股本部分代價，換言之是次融資已足夠應付收購股本近75%成本。至於涉及收購的餘款，則由三公司按比例提供貸款支付。交易涉及3.126億英鎊即近30.26億元，要於4月26日本周五或前後支付。

此外，三公司亦將按比例，將原先CK William於5月9日到期的貸款轉股，涉值共67.38億港元或13.33億澳元。

覆蓋北愛78%管道

電能披露的數據顯示，Phoenix Energy間接控制的Lionrai截至2022年底止年度資產淨值近8.17億元，錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利4.49億元，按年減少9.7%；綜合稅後虧損約1.31億元，按年減少60.4%。

長江集團是次收購早於4月17日獲歐盟委員會開綠燈通過，後者認為交易未致其對競爭的關注增加，亦對歐洲經濟區影響有限。長建及長實主席李澤鉅表示：「我們很高興長江集團又一次成功收購一項具穩定回報的優質資產。」

Phoenix Energy為北愛三個配氣網絡之一及當地規模最大配氣商，其天然氣網覆蓋北愛78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛人口提供服務。

明報記者 陳偉燊