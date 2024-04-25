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阿里雲：港營業額連續3年錄雙位數增長

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下阿里雲香港業務成立10周年，過去10年在港共投入超過100億元，包括成立數據中心、拓展產品和服務等，現時客戶量已達至逾4萬。阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星表示，香港客戶潛力依然很大，在港持續3年營業額均錄得雙位數增長，整體業務表現強勁，未來會繼續配合業務發展，在港加大投資，以及與大學合作舉辦實習計劃等，培育更多人才。

阿里雲本月初公布，包括香港在內的13個地區產品減價，平均減幅23%。劉彬星認為，減價並非「為減價而減價」，反而是釋放技術的紅利。

減價為紅利 讓客戶「不會虧本地做」

阿里雲通過底層技術迭代更新及改善供應鏈，讓中長期的客戶可享受技術創新及迭代的紅利，「不會虧本地做」。他表示，阿里雲宣布減價至今約兩周，客戶的反響亦非常之好，暫未有評估減價對毛利率的影響。

他又稱，雲業務下一步就是將人工智能結合數碼化，AI產業只是剛開始，阿里雲將與客戶一起進行產業升級，未來有更大發展空間。他舉例，阿里雲主要客戶包括零售業、金融業等，港鐵（0066）亦是客戶之一，由以往人手轉為應用AI排班，令排班更加精準。

阿里雲智能香港解決方案架構師總監潘家和表示，希望通過減價令用戶可以持續及實惠地建立其應用及技術，相信未來會持續看到AI推動業務增長。

此外，阿里雲計劃今年推出獨立軟件開發商（ISV）賦能計劃，以吸引100家技術合作伙伴，幫助建構完善的生態系統，支持香港數碼化轉型。