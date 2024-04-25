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碧桂園3隻境內債二次展期

標籤：經濟

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，碧桂園（2007）3隻境內人民幣債券尋求二次展期的方案獲持有人通過，將本金及利息兌付時間推遲至9月。據報今次涉及的3隻境內人民幣債券分別為「21碧地01」、「21碧地02」及「21碧地04」，餘額規模分別為20億元（人民幣，下同）、11億元及10億元。

據知情人士稱，碧桂園原應於今年3月12日支付「21碧地01」在2023年3月12日至今年3月11日期間的應付利息，並應於今年4月12日做小額兌付安排及兌付本期債券本金的2%。同樣，碧桂園原應於今年3月17日就「21碧地04」做小額兌付安排及兌付本金2%及應付利息。然而由於碧桂園未按時支付，兩隻債券均已進入30個交易日寬限期。「21碧地02」原定今年6月15日支付利息。

首季合約銷售額按年跌逾八成

碧桂園最早在2023年10月披露無法支付境外債務，正推進境外債務重組；在今年2月公布遭建滔（0148）就未償還16億元定期貸款入稟申請清盤，高等法院已將呈請首次聆訊日期定在5月17日，公司表示將極力反對呈請，並盡快重組；今年3月底碧桂園進一步披露，由於債務重組，需更長時間公布2023年業績，並申請停牌至今。

碧桂園今年3月合約銷售額43億元，較去年同期的250.1億元大跌82.8%。今年首季合約銷售額135.1億元，按年大跌81.2%。