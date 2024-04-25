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渣打料下半年美息減兩次 港跟減一次

【明報專訊】近月市場對美國減息幅度下調，美元拆息走勢平穩，不過港元拆息近日延續自月初以來，季結需求完結後的跌勢，1個月拆息昨報3.965厘，下跌5.1點子（100點子等於1厘），自去年9月初以來首次跌穿4厘。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，銀行資金頭寸穩定，現時息率偏高，加上外圍地緣政治等不確定性因素，客戶偏向以自有資金投資，貸款意欲不高。她預期美息會在下半年減息兩次，累降0.5厘，港元最優惠利率（P）會有條件減息一次。

港元拆息變化不大，與銀行資金成本相關的3個月拆息上升0.77點子，報4.462厘，短息回升，隔夜拆息升2.93點子報2.69厘，1周升9.02點子報3.373厘。美元拆息本月微跌，1個月企穩5.43厘水平，昨日較同期港息高達146點子，亦為去年9月以來最大。聯繫匯率下，美港息差會吸引套息交易，拉近兩者息差，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，月初以來港元拆息下跌多於預期，投資者早前對進行套息交易較為審慎，近期套息交易已回升。

上商：近期套息交易回升

林俊泓認為近期港元拆息偏軟，除了貸款需求較弱，加上最近兩個月北水持續流入港股，增加流入港元資金，去年底港交所（0388）招股結算改制後，亦不再因新股凍資推升拆息。不過，接近6月將有派息和半年結，加上套息交易或可將港美息差收窄至100點子，有助1個月拆息回升至約4.4厘水平。

美國通脹降溫速度放緩，期貨市場現時主流預期，聯儲局至年底只會減息一到兩次，甚至有大行認為美息或在明年掉頭回升，禤惠儀認為美國經濟好過預期，現時預期在美國第三和第四季各減一次，再度加息的看法非市場主流。

港息方面，禤惠儀稱下調最優惠利率需看美國減息時間和幅度，以及港元拆息回落步伐、資金流動性等數據。近期大型銀行削減或取消按揭現金回贈，禤惠儀稱H按封頂上限和1個月拆息相當接近，加上現金回贈對產品利潤有相當不利影響，銀行會逐步調整按揭條款，不會突然改變令市場難以消化。

去年9月各家大行將新做H按上限，調升0.5厘至4.125厘，至於會否再度上調，禤惠儀稱視乎息口走勢，但盡量希望不要為按揭業務帶來太大市場刺激，「這些在加息的時候才做，現時則在減息。」