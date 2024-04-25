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Prada首季收益淨額增16%

標籤：經濟

【明報專訊】普拉達（Prada）（1913）公布首季收益表現，按固定匯率計，收益淨額增加16%至11.87億歐元，零售銷售淨額增加18%，其中Prada品牌的零售銷售淨額增加7%，而Miu Miu的零售銷售淨額增加89%。

Prada品牌銷售淨額增7%

縱然比較基數較高，但Prada品牌的零售銷售淨額按年仍升7%至8.26億歐元；Miu Miu保持強勁增長勢頭，零售銷售淨額按年增長89.4%至2.33億歐元。期內零售銷售淨額佔集團的總收益淨額的90%，與去年同期的水平一致，期內集團開設4間店舖及關閉16間店舖後，至3月底止，集團經營594間店舖。批發渠道的銷售與去年同期相比保持穩定，特許權費收入按年增長21.8%，主要由眼鏡及香水的貢獻所帶動。

市場表現方面，即使亞太區去年第一季度受惠於新冠疫情限制措施的取消，但相比之下仍取得穩健表現，零售銷售淨額增加15.7%；歐洲在本地及遊客消費的推動下，零售銷售淨額增加18.1%；美洲的零售銷售淨額因當地消費推動下增加5%，按季略有改善；日本仍為集團表現最突出的地區，零售銷售淨額增加45.6%，受惠強勁的本地消費及遊客所帶動；而中東的零售銷售淨額亦恢復雙位數增長，期內增加15%。