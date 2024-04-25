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開雲料上半年經營利潤挫 股價6年低

【明報專訊】奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團（Kering）受中國表現疲弱等影響，預期上半年經營利潤大跌，拖累股價昨天曾急挫約10%，見超過6年低位，今年來市值已蒸發20%。

開雲於周二歐洲收市後公布，第一季銷售按年跌11%至45億歐元，大致符合公司之前指引及市場預期，Gucci銷售按年跌21%，預期上半年經營利潤按年將跌40%至45%。

管理層表明上季亞太區銷售明顯下滑、市况疲弱，尤其是中國，樓市低迷和青年失業率較高，影響高端時尚用品的消費意欲，不預期第二季明顯改善。而且中國市場趨向兩極化，最高端和經濟實惠型產品較受歡迎，惟Gucci定位偏向中間，未能受惠此趨勢。

另一個問題是Gucci正轉型，重新設計產品，需要更多投資影響盈利，同時不少消費者抱觀望態度，等待新款推出。但公司強調外界對新設計反應很好，尤其是鞋類和即時穿戴產品，現時正努力開發手袋，計劃加快發布新款，相信最快第三季全面產品都有新款應市。

大行對前景偏向審慎，摩根大通認為，雖然開雲樂觀相信Gucci新品推出後，下半年毛利率有望復蘇，但現時是過早認定業績將反彈。富瑞將開雲每股盈利預測調低8%至17.19歐元，形容Gucci復興仍有挑戰。部分奢侈品牌亦受中國市場影響，例如LV母公司LVMH上周公布，第一季銷售增長放慢至3%，增速是3年來最慢，當中亞太區按年跌6%。

（綜合報道）

[國際金融]