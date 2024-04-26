港6虛幣現貨ETF開支比率超美產品 限兩持牌平台交易 業界意見分歧

明報記者 蕭嘉聰

管理費方面，嘉實首6個月將豁免管理費，其後將收取0.3%，是三家之中最低；博時豁免首4個月管理費，其後收取0.6%；華夏以0.99%成為收費最高的發行人。美國11隻比特幣ETF當中，除了灰度（Grayscale）及Hashdex外，其他ETF費率普遍為0.2%至0.49%，明顯較香港低。有投資界人士分析，由於虛幣現貨ETF追蹤的資產基本完全相同，投資者普遍較關注ETF的開支比率。

華夏為資產買保險 開支比率較高

ETF開支比率一般包括基金管理人的管理費、託管費、交易成本及其他專業費用等。據了解，華夏開支比率較高，部分反映該行有為相關資產購買總值10億美元的保險，華廈發行的比特幣及以太幣現貨ETF收取管理費上限為AUM的0.99%，內部有評估實際收費可降至0.65%。不過，彭博高級ETF分析師Eric Balchunas表示，香港比特幣現貨ETF的管理費低於其預期，是一個好兆頭。彭博ETF分析師James Seyffart認為，嘉實豁免6個月管理費加上費用最低，香港基金公司很有可能因此爆發減費戰。

產品概要列明：潛在低流通量風險

此外，根據證監會要求，基金公司只可直接或間接在持牌的虛擬資產交易平台營運者投資相關虛擬資產，6隻產品同樣委任中銀保誠作為託管商；華夏及嘉實均以OSL為交易平台，博時選擇以HashKey為交易平台。不過交易平台的市場流通量、作價是否最佳及最符合投資者利益受關注，各ETF產品概要亦列明潛在流通量不足、執行交易延遲及買賣差價較大等風險；但亦有意見認為，應在資產安全及受充分監管之間取得平衡。

證監會今次亦允許參與證券商可以通過現金或實物申購和贖回，即投資者可使用比特幣、以太幣經參與證券商換取ETF單位。HashKey Exchange昨表示，已為博時旗下ETF完成首筆實物申購。由於實物贖回毋須立即出售目標資產，從而可帶來成本和流動性優勢，為虛擬貨幣投資者提供更多樣化的投資選擇。