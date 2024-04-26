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科技股回軟 恒指仍漲83點締四連升

標籤：經濟

【明報專訊】港股升勢未止，恒指昨日一度上升超過200點，但再創今年高位後見阻力，最終收市升幅收窄至83點，收報17,284點，4日累升1060點，昨日成交金額近1200億元，連續5日成交過千億元。資金亦繼續流入本港和內地股市，其中北水連續19日淨流入。

成交近1200億 連續5日逾千億

隔晚美股個別發展，恒指昨早低開57點後最多一度跌91點，其後倒升最多237點，高見17,438點，創今年高位後見沽壓，全日最終升83點或0.48%；國指升20點或0.3%，收報6120點；科指跌19點或0.5%，收報3554點。

北水昨日淨流入18.8億元，為連續第19日流入，累計流入880.76億元。北水昨日主力掃入中國銀行（3988），涉資5.2億元，港交所（0388）亦繼續獲北水吸納，有4.07億元淨流入，3日累計獲掃超過15億元；淨沽方面，美團（3690）及匯控（0005）分別錄8億及4.2億元北水淨沽。南水北上昨淨流入3.49億元人民幣。

近兩月1580億資金南下掃貨

接連有大行建議增持本港和內地股市，計及上月淨流入的北水，兩個月累計有近1580億元南下資金掃貨。昨日外電引述匯豐報告表示，全球新興市場基金已從對中國內地股票的低配倉位，轉為中性，而亞洲基金對中國內地股票的敞口目前處於7個月高位。報告又指出，在整體投資組合中，印度仍然是最大的低配對象，韓國市場權重接近5年高位。

股份表現方面，金融股做好，摩根士丹利料友邦（1299）股價未來30日有六至七成機率上升，目標價94元，該股昨升逾2%至51.55元，獲北水連日掃貨的港交所更升逾3%，平安保險（2318）升2.4%，建設銀行（0939）升1.2%；連升多日的科技股回軟，騰訊（0700）、美團跌逾1%，小米（1810）、快手（1024）偏軟，阿里巴巴（9988）、京東（9618）靠則穩。

中海外升6.2% 表現最好藍籌

中國海外（0688）公布的首季業績理想，昨日股價再升6.2%，是表現最好藍籌股，其他內房齊升，華潤置地（1109）升近3%，龍湖（0960）升3.7%，雅居樂（3383）更急升逾9%；理想汽車（2015）跌3.2%，為表現最差藍籌，小鵬（9868）跌2.2%，蔚來（9866）偏軟。今年至今集資王茶百道（2555）上市第三天終止跌回升，昨日升3.4%至12元。