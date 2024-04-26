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匯控下周二季績 市場料少賺2.13%

【明報專訊】匯控（0005）下周二（30日）公布第一季業績，市場預期除稅前利潤126.11億美元，按年少賺2.13%，股息預測中位數為0.31美元，撇除上月完成出售加拿大業務擬派發的0.21美元，相當於正常股息0.1美元、按年持平。市場對今年美息減幅預期較年初下降，摩根大通報告稱，減息少於預期有利淨利息收入，市場期待管理層最新指引，該行亦預期匯控將宣布25億美元回購，支持匯控近期股價。

連特別息料每股派0.31美元

市場關注匯控息差是否已見頂，市場預期匯控淨利息收入按年下跌5.12%至85億美元，淨利息收益率按年下跌0.13個百分點，不過按季分別上升2.61%和0.04個百分點，2024年銀行業務淨利息收益（banking NII）料422.23億美元，較匯控指引的至少410億美元為高。不過信貸減值損失按年增1.15倍至9.28億美元，營業支出增8.14%至82.06億美元，拖累市場預期匯控稅前利潤按年下跌。

摩通稱，年初至今港元拆息疲弱，加上出售加拿大業務，預期匯控首季和次季銀行淨利息收益，按季將跌4%和6%。另外，首季內地新建商品房銷售額按年下跌27.6%，內房信貸問題仍值得擔憂。摩通維持匯控「超配」評級，至今年底目標價74元。匯控昨日收報64.75元，上升0.08%。

巴克萊認為，匯控業績指引不太可能有明顯改動，雖然淨利息收入會受惠高息預期更持久，不過受貸款增長前景審慎抵消，另考慮內房貸款風險後，匯控資產質素仍維持穩定。雖然續看好財富管理增長前景，不過巴克萊指匯控在主要市場面臨減息和貸款疲弱，影響淨利息收入，該行維持「等配」評級，目標價740便士（約72.26港元）。