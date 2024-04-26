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正利造市案開審 股價逆市挫16%

【明報專訊】正利控股（3728）造市案昨日在高等法院開審，主控官稱，預計審訊30日，並用首兩日陳述案情，指3名被告包括薛伊琪、林穎琪及譚焯衡，於2016年3月9日至9月7日合謀，利用156個證券戶口，營造買賣假象，操控正利股價。正利昨日逆市下挫逾16%見紀錄新低，低見7.3仙。

3被告涉156個證券戶口操控股價

根據主控官披露案情，3名被告涉嫌早於正利控股以上市編號8318於2016年到創業板（現稱GEM板）上市前三星期，即2016年3月9日起，已經和共謀孫文及何銘軒等人，串謀進行虛假交易。根據證監會的官網，孫、何兩人已離港，已獲法院發出逮捕令。3名被告和共謀人營造大量買賣成交，其更自3月29日上市，股價由0.283元，直到同年7月13日盤中最高曾見5.98元，股價其間暴升超過20.1倍。但是在同時9月7日，其股價則暴跌九成至只有0.45元。

股價曾飈20倍 最高見5.98元

主控官引述專家證人指出，無論該股暴升暴跌，均不能用當時市場情緒及情况解釋。反而專家證人發現與該股交易相關的其中156個戶口有很大影響，該等戶口在3月30日至9月6日，分別佔該股買盤、賣盤均達78%，在該批戶口內兩個戶口之間的交易亦佔61%，合共佔該股在該期間90%買賣，涉及買賣總數高達10億股。經過計算，在涉案約5個月淨沽出214萬股。該股在2016年9月7日股價暴跌，同樣涉及同一批戶口沽出逾1.93億股有關。

專家證人認為，有關做法予人印象正利控股成交活躍，容易及安全地進出買賣，並可以說服到證券行接受該股抵押，以及引起廣泛公眾興趣。主控官披露，自2017年5月下旬，證監會已派員到首被告薛伊琪家蒐證。當中發現有人以股票代號「8388」展示買賣紀錄矯飾，但是經過查證買賣紀錄及計算，再對照電郵通訊，其實有關買賣紀錄是與正利控股的買賣紀錄脗合。