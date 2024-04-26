證監聯交所對中國生態旅遊高層採紀律行動

涉多名現任和前任董事

聯交所最初在中國生態旅遊截2019年度的年度業績中，發現與上述交易有關的重大減值。此事遂轉介證監會跟進，經調查後有數項重大發現。證監會的調查發現部分貸款資金及投資認購款項，已支付予與兩名前執行董事陳丹娜和劉婷有關的個人及實體。調查結果令人關注到該兩名前執行董事是否未有履行其作為董事的誠信責任。

證監會將關於資金轉移的資金追溯資料及所取得的其他證據轉交予聯交所，並同時繼續本身的調查。經考慮所有證據後，上市委員會作出裁定，其中包括有關資金流向令人關注到有否涉及該兩名前執行董事及相關借款人的若干其他安排。 另外，譴責前執行董事李小饋，現任獨立非執董陳明輝，以及兩名前獨立非執董崔書明及黃勝藍。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，證監會將繼續與聯交所及其他監管執法機構合作，共同打擊企業失當行為，以維持企業管治和保障投資者；聯交所指紀律行動展示香港監管機構齊心協力，以遏止有問題放貸交易，及改善上市發行人就重大貸款的管治。