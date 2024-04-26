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華為伙11內地車企成立超充聯盟 冀成國際標準助「出海」

【明報專訊】華為數字能源於周三（24日）在微信公眾號公布，與11家內地車企成立「超充聯盟」，當中有比亞迪（1211）、長城汽車（2333）、廣汽（2238）、理想汽車（2015）和小鵬汽車（9868）等。

據華為數字能源介紹，該聯盟車企成員還有阿維塔、北汽、合眾、江淮、奇瑞和賽力斯。另外，將推動超充標準成為國際標準，助超充聯盟車企可降低「出海」成本，加速「出海」步伐。

比亞迪秦L DM-i 12萬人幣起

另一方面，比亞迪在北京車展發布旗下王朝系列全新中級轎車秦L DM-i ，據內媒報道稱，該車型將在今年第二季上市，預計售價由12萬元（人民幣，下同）起；搭載高階智駕輔助系統的宋L計劃於今年6月上市，入場門檻或在25萬元左右。同時，比亞迪海洋系列推出海豹06 DM-i、OCEAN-M等車型。其中，海豹06DM-i價格介乎12萬至15萬元，將於今年二季上市；OCEAN-M價格介乎15萬至20萬元，將於今年第三季上市。

首季盈利大升 長汽曾見52周高

同場的吉利汽車旗下極氪亦發布耗資70億元的浩瀚-M架構，基於該架構打造首款家庭出行產品極氪MIX，當中搭載「貫通式電動對開門」，帶來1.48米寬最寬的開門空間，座艙空間利用率亦超過80%，惟未公布售價。

受首季盈利升逾17倍消息帶動，長汽昨股價全日最高報12.64元，創52周高，升逾12%，收報11.82元，升5.3%，成交12.74億元。