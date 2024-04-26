美首季GDP增1.6%遜預期 滯脹憂慮升溫 美股早段急挫

當中消費開支增長由去年第四季3.3%放緩至2.5%，由於貨品消費由升3%轉跌0.4%，服務開支增長加快0.6個百分點至4%。期內政府開支增速由4.6%放慢至1.2%，出口增長由5.1%大幅減慢至0.9%，但入口增幅由2.2%大增至7.2%。

個人消費物價指數升幅1年最大

在經濟放慢的同時，聯儲局看重的通脹指標個人消費開支物價指數（PCE）第一季按季升3.4%，升幅是1年最大。扣除食品和能源的核心PCE更升3.7%，高過市場預期的3.4%和聯儲局2%目標。當中，服務業價格升5.1%，按季高近1倍，反映基礎通脹壓力持續。就業市場不錯，上周首次申領失業救濟金人數，出乎意料減5000人至20.7萬，是逾兩個月以來最少，市場原本預期會增加2000人；四星期平均申領人數亦減少1250至21.3萬。

富國銀行形容美國接近陷入「滯脹」，經濟轉弱同時通脹頑固。有經濟師關注，疫情以來家庭的額外儲蓄即將耗盡，儲蓄率正在下降，加上通脹蠶食購買力，未來數季經濟似乎會進一步放緩，雖然預期當需求轉弱，通脹今年稍後有望降溫，但距離2%仍然很遠。

利率期貨反映 全年或只減息1次

鑑於高通脹，利率期貨反映市場預期7月減息機率，由數據公布前的逾30%降至30%以下，9月減息機率不足一半，全年或只減息1次。債息抽升，指標的美國10年期國債孳息率曾升至4.7厘以上，是近半年高位，對息口敏感的兩年期債息曾升穿5厘關口，30年期長債息見今年高位。

美股早段明顯下跌，道瓊斯工業平均指數延續周三跌勢，曾經再跌逾500點，標普500指數一度失守5000點關口，兩者跌幅都超過1%；科技股是跌市重災區，納斯達克指數曾急挫逾2%至15400點以下。

市場繼續注視公司業績。社交媒體facebook母公司Meta（美：META）業績展望審慎，投資人工智能的開支又持續增加，股價早段曾急瀉15%。科技服務公司IBM（美：IBM）第一季業績疲弱，重型機械製造商的Caterpillar（美：CAT）上季銷售下滑，兩家公司股價早段都曾挫逾8%。

（綜合報道）

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