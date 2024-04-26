必和必拓擬3000億併購英美資源

必和必拓周四建議，以全股份方式與英美資源合併，每1股英美資源可換成0.7097股必和必拓，相當於每股作價25.08英鎊，較英美資源周三收市溢價約14%，總作價約311億英鎊（逾3040億港元）。英美資源指按必和必拓收購提案，合併前，英美資源要先剝離南非鉑金和鐵礦石資產業務權益並分派給股東。合併後則會策略檢視對方在銅、鐵礦石和冶金煤以外其他資產，例如鑽石業務戴比爾斯（De Beers）。英美資源回應，正檢視該沒有法律約束力和附設多項條件的建議。公司股價周四曾升逾13%，但必和必拓股價曾跌逾3.5%。根據英國法規，必和必拓最遲下月22日需作出正式要約。

必和必拓表明，通過英美資源的一流銅資產，能增加有前景的商品原材料儲備。分析認同併購主要為了銅資源，因為各國大力發展人工智能、可再生能源和電動車等，都需要大量銅線輸送電力。加拿大皇家資本估計，如果合併成功，必和必拓將由全球第三躍升為最大銅生產商，每年產量約260萬噸，佔所有供應10%。由於市場預期供應將短缺，銅價今年來累積升15%，曾高見每噸1萬美元的兩年高位。

多名股東批作價太低

但《金融時報》引述南非礦產資源部長曼塔什（Gwede Mantashe）表明反對併購，因為以往必和必拓的交易，結果總令資金離開南非。南非公共退休金是英美資源的大股東。報道亦引述述最少3個英美資源首二十五大股東都認為作價太低，批評必和必拓是趁英美資源股價低殘時投機獲利，對長線投資者不吸引。

券商富瑞認同作價太低，其他礦商如全球第二大的力拓（Rin Tinto）可能加入爭奪，相信最少要加價至每股28英鎊，相當於溢價28%，總作價426億美元才有望成功併購。

（綜合報道）

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