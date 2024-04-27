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科指低位累彈逾兩成 進技術牛市 港股全周飈8.8%逾12年最勁 單日成交1572億

【明報專訊】港股未受隔晚美股下跌拖累，美國國務卿布林肯訪問中國，以及美國科技股業績佳，帶動科技股做好及成交金額大增，恒指昨一度大升逾400點，錄5連升兼5連陽（即收市高於開市，圖表上呈陽燭）。科指更急漲4.6%，至3718點，同創今年新高，且較1月收市低位反彈逾兩成，率先進入技術牛市。國指收報6269點，升2.4%，為去年9月7日以來近8個月收市新高。

資金湧入港股，大市成交額急增至1572億元，較周四多31%，更屬去年7月31日以來近9個月最高。分析員認為，恒指確認升穿前一級浪頂17,135點，預料恒指首個挑戰位為250天線的17,728點。

恒指再升366點 低位累漲18%

恒指昨最多升474點，高見17,758點，較1月22日的今年即時低位14,794點反彈兩成，創去年11月23日以來的5個月收市新高，報17,651點，升366點，升幅2.1%。以收市位計，恒指亦較1月低位累升約18%，只差約300點（約17,953點水平）便累計反彈兩成，有望繼科技股指數之後進入技術牛市。

李寧一周累升26%冠藍籌

全周計，恒指本周累升1427點，升幅為8.8%，為2011年10月28日以來逾12年的按周最大升幅，去年藍籌「跌幅王」李寧（2331）本周「發威」，一周累升26%，在藍籌股中稱冠，但今年以來計只累升約1%。國指本周累升9.1%，升幅是約9年以來最大；科指更累升13.4%，升幅是2022年11月4日以來最大。

科技巨頭ATMXJ合共已帶動恒指升160點，佔升市約44%。騰訊控股（0700）成交金額103億元，收市升2.6%至348.4元；京東集團（9618）升約5.8%至117.7元，小米（1810）升約4.6%至17.36元，阿里巴巴（9988）和美團（3690）均升逾3%。

分析：向上挑戰250天線17728點

科指成分股全部報升，發展人工智能的商湯（0020）昨天最多升48%，收市仍飈43%，至1.19元，成交金額41.5億元，成第七大成交金額股份，而股價更錄五連升，一周累升約1.05倍。其他科指成分股包括眾安在線（6060）及東方甄選（1797）分別升8.2%和8%。在北京車展，廠商紛推出新車，新能源車股做好，小鵬汽車（9868）升約8.8%、蔚來（9866）升7.2%，理想汽車（2015）升約5.8%，比亞迪（1211）升4.4%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指扭轉由去年開始的一浪低於一浪走勢，在資金流入推動下，相信港股升勢仍會持續，250天線（17,728點）以及去年第四季高位（18,290點）是向上挑戰目標，恒指短期技術支持位為16,600點。

明報記者