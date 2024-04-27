南水224億淨流入A股 破紀錄

港元拆息全線向上 反映需求增加

上證綜指升1.1%，深指升2.1%，滬深兩市成交總額約1.09萬億元，較周四多3121億元。南水在滬股通淨買入113.23億元，深股通淨買入111.26億元，當中招商銀行（滬：600036）A股錄淨買入9.7億元，在滬深股通中居首，比亞迪（深：002594）獲淨買入7.9億元，寧德時代（深：300750）獲淨買入7.5億元。全周計，南水北上累計淨買入近260億元，而今年以來更錄淨買入約719億元。

北水南下昨天合計淨流入11.74億港元，較周四減少37.58%，連續第20日流入，累計流入892.5億港元，而上一次連續20日淨流入已經是3月13日。

至於與樓按相關的1個月拆息連升兩日，升12.66點子，至4.13554厘，短線拆息方面，隔夜拆息升69.36點子，至3.89048厘，是10天高位。至於中長期拆息方面，6個月期拆息升1.42點子，至4.68292厘；12個月期拆息升1.28點子至4.8306厘。